giuseppe tornatore avrebbe dovuto dirigere un film di fantascienza da un racconto di liu cixin autore de il problema dei tre corpi

Immaginate un incontro tra il genio di Giuseppe Tornatore e l’universo affascinante di Liu Cixin: un film di fantascienza, nato da una sceneggiatura ispirata a "With Her Eyes," che avrebbe potuto rivoluzionare il genere. Tuttavia, nonostante le premesse promettenti, il progetto rimane sospeso nel limbo dell’arte mai realizzata. Un’occasione sfumata che lascia spazio a domande e desideri di un possibile ritorno sulla scena.

