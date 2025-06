Giuseppe Lupo presenta a intrecci narrativi il suo nuovo libro | Storia d’amore e macchine da scrivere

lieve protagonista Giuseppe Lupo, acclamato autore che ci guiderà attraverso le pagine del suo ultimo libro, "Storia d’amore e macchine da scrivere". Un evento imperdibile per gli amanti della letteratura, tra parole, musica e sapori autentici, per concludere in bellezza questa entusiasmante stagione. Non mancate a questo appuntamento, un’occasione unica per scoprire i segreti dietro le sue storie e lasciarsi trasportare dalla magia della narrazione.

Quarto e ultimo appuntamento per la sessione estiva, tra Palermo e Alcamo, della Rassegna Letteraria "Intrecci Narrativi" – Libri, Musica e Degustazioni, organizzata dall' "Associazione per l'Arte". L'incontro, in programma sabato 28 giugno a Palermo alla libreria Feltrinelli, avrà come.

