Giuli | Iva su arte scende dal 22 al 5%

riduzione dell'IVA, l’Italia fa un passo decisivo per valorizzare il patrimonio culturale e potenziare il settore artistico. Un intervento che mira a rendere l'arte più accessibile e competitivo, rafforzando la nostra posizione nel mercato internazionale. Con questa iniziativa, il governo dimostra di credere nel potenziale creativo del nostro Paese, puntando a una rinascita culturale ed economica. Con questa svolta, l’Italia si prepara a brillare ancora di più nel mondo dell’arte e della cultura.

18.32 "Missione compiuta". Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato la riduzione dell'Iva sulle opere d'arte dal 22% al 5%. Una misura definita "storica", che punta a rilanciare il mercato italiano, rendendolo competitivo a livello internazionale. "Competere ad armi pari per l'Italia significa primeggiare", ha dichiarato Giuli. L'obiettivo è ridare centralità al nostro Paese nel panorama artistico globale. Con questa riforma, l'Italia torna protagonista nel mercato dell'arte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

