Giulia Salemi travolta sul set di The Cage l’apprensione di Amadeus e la foto in sedia a rotelle dall’ospedale Cos’è successo

Un episodio inatteso ha scosso il set di The Cage, coinvolgendo Giulia Salemi in un incidente che poteva finire in tragedia. La conduttrice, travolta da una casetta per gatti durante una prova, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove le sue condizioni sono state valutate con attenzione. La scena ha suscitato apprensione tra i colleghi, ma fortunatamente si è conclusa con un lieto fine.

Piccolo incidente sul set per Giulia Salemi, protagonista, suo malgrado, della puntata di ieri sera di The Cage, il game show condotto insieme ad Amadeus in onda sul Nove. Durante una delle prove in studio, l’influencer e conduttrice è stata travolta da un concorrente che trasportava una casetta per gatti: l’oggetto, voluminoso e maneggiato con foga nella speranza di accumulare piĂą punti possibili, l’ha colpita al ginocchio mentre lei si trovava nei pressi della cosiddetta “gabbia”. La scena, andata in onda durante la trasmissione registrata alcuni giorni fa, ha provocato qualche momento di apprensione tra i presenti. 🔗 Leggi su Open.online

Durante la puntata di The Cage andata in onda ieri sera, Giulia Salemi è stata investita da un concorrente. Dopo l’accaduto, l’influencer ha condiviso una foto dall’ospedale, seduta su una sedia a rotelle. Cosa è successo. Vai su Facebook

