Giulia Salemi travolta e finisce in ospedale | come sta dopo l’incidente

Giulia Salemi, amata influencer e conduttrice, ha vissuto un momento di grande paura durante le riprese di The Cage. Un incidente improvviso ha coinvolto la celebre showgirl, che è stata accidentalmente travolta da un concorrente durante una prova, riportando ferite che hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Fortunatamente, le sue condizioni sono in miglioramento, e i fan sono in attesa di aggiornamenti sul suo recupero.

Giulia Salemi, influencer e conduttrice amatissima dal pubblico televisivo, ha vissuto un momento di paura durante la registrazione della puntata di The Cage, andata in onda mercoledì 12 giugno 2025 sul NOVE. Durante una prova del gioco, un concorrente ha trasportato con troppa foga una casetta per gatti, colpendo accidentalmente la Salemi, che si trovava accanto alla gabbia centrale dello studio. Un brutto colpo, tanto da richiedere il ricovero in ospedale. Scopriamo adesso come sta. Giulia Salemi travolta in diretta: cosa è successo durante la puntata. La dinamica dell' incidente è stata evidente anche agli spettatori da casa.

Durante la puntata di The Cage andata in onda ieri sera, Giulia Salemi è stata investita da un concorrente. Dopo l’accaduto, l’influencer ha condiviso una foto dall’ospedale, seduta su una sedia a rotelle. Cosa è successo. Vai su Facebook

