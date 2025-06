Giulia Salemi travolta durante The Cage | finisce in ospedale per un infortunio al ginocchio

Durante la registrazione di The Cage, Giulia Salemi ha vissuto un incidente inaspettato: travolta accidentalmente da una casetta per gatti, ha subito un infortunio al ginocchio. La scena, che avrebbe potuto essere comica, si è rapidamente trasformata in preoccupante. Trasportata d’urgenza in ospedale, ora Giulia si trova a dover affrontare le conseguenze di questa brutta disavventura. Ma come sta davvero? Scopriamolo insieme.

Infortunio in studio per Giulia Salemi: travolta da una casetta per gatti. Brutta disavventura per Giulia Salemi, co-conduttrice del programma The Cage insieme ad Amadeus, in onda sul Nove. Durante la registrazione dell'ultima puntata, trasmessa ieri sera, l'influencer è stata accidentalmente travolta da un concorrente che, con eccessivo slancio, ha trasportato una casetta per gatti urtandola al ginocchio. L'impatto, avvenuto mentre la Salemi era posizionata nei pressi della cosiddetta "gabbia", le ha causato un infortunio tale da richiedere successivamente il ricorso alle cure ospedaliere.

