Giulia Salemi incidente in tv | la foto dall' ospedale

Un incidente inaspettato scuote il mondo dello spettacolo: Giulia Salemi, protagonista di The Cage su Nove con Amadeus, è rimasta coinvolta in un incidente sul set. Durante la puntata di ieri, un imprevisto ha portato a una collisione con un concorrente, causando un danno al suo ginocchio. La scena, già memorabile, si conclude con un finale che promette emozioni forti: invitiamo tutti a seguire la puntata per scoprire come si è conclusa questa vicenda imprevedibile.

Incidente per Giulia Salemi a The Cage, programma che conduce su Nove con Amadeus. Durante la puntata andata in onda ieri Giulia è stata travolta per sbaglio da un concorrente, con la conseguenza che il suo ginocchio ha avuto la peggio. "Questa puntata ha un finale scoppiettante, invito a vederla. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Giulia Salemi, incidente in tv: la foto dall'ospedale

