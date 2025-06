Giulia Salemi in ospedale e in sedia a rotelle | come sta e cosa succede

Giulia Salemi, recentemente immortalata in ospedale su una sedia a rotelle, ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan. Ma cosa è successo realmente? Durante l’ultima puntata di The Cage, condotta da Amadeus su Nove, Giulia ha raccontato che un incidente in studio l’ha portata a una caduta. La sua sincerità ha rassicurato molti: fortunatamente, si tratta di un incidente passeggero. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Giulia Salemi ha condiviso uno scatto che la ritrae in ospedale, su una sedia a rotelle. L'immagine ha subito preoccupato i fan che la seguono su Instagram. Lei stessa ha spiegato cos'è accaduto. In realtĂ , la puntata di The Cage andata in onda ieri su Nove, condotto da Amadeus, ha rivelato nel dettaglio l'accaduto. Infatti, Giulia ha subito un incidente mentre si trovava in studio ad affiancare il conduttore, dove è finita a terra. Il tutto è accaduto a causa di un concorrente, che accidentalmente l'ha travolta facendola cadere a terra. Ma vediamo insieme nel dettaglio cos'è accaduto e come sta oggi la showgirl.

