Giulia Attenne chi era la 22enne morta nell' incidente del lungotevere Grave il suo fidanzato

Giulia Attenne, 22 anni, era una giovane donna piena di vita e sogni, tragicamente spezzati in un incidente sul Lungotevere di Roma. Originaria della zona della Camilluccia e studentessa presso il centro di formazione professionale Don Orione, stava lavorando con dedizione quando il destino le ha riservato un drammatico epilogo. La sua scomparsa ha scosso la comunitĂ , lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi le voleva bene.

Giulia Attenne, 22 anni, è l'ultima vittima delle strade di Roma. Un incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio di giovedì 19 giugno sul lungotevere. La ragazza, che viveva alla Camilluccia, dopo aver frequentato il centro di formazione professionale don Orione stava lavorando come.

Incidente sul lungotevere Flaminio, Giulia Attenne morta per una manovra azzardata: «Il furgone ha fatto un'inversione; Giulia Attenne, chi era la 22enne morta nell'incidente del lungotevere. Grave il suo fidanzato.

Incidente sul lungotevere Flaminio, Giulia Attenne morta per una manovra azzardata: «Il furgone ha fatto un'inversione» - La 22enne morta sul colpo, il suo amico Gabriele, che guidava lo scooter, ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. Secondo roma.corriere.it

Schianto in scooter con il fidanzato: Giulia Attene muore a 22 anni. Dramma a Roma - Un altro nome, un’altra vittima della strada: Giulia Attene, parrucchiera di 22 anni, non ha avuto scampo ieri mattina mentre era in sella allo scooter Yamaha T- Lo riporta ilmattino.it