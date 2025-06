Giulia 22 anni è la giovane parrucchiera morta ieri nell’ennesimo incidente stradale nel Lazio di questo 2025 Grave il ragazzo che era con lei sullo scooter

Un tragico scontro sul Lungotevere Flaminio ha tolto la vita a Giulia Attene, giovane parrucchiera romana di 22 anni. L’incidente ha coinvolto anche il suo fidanzato di 23 anni, rimasto gravemente ferito. La tragicità di questa perdita si aggiunge all’elenco degli incidenti che segnano un anno ormai troppo ricco di tragedie sulle strade del Lazio. Il dolore si unisce alla preoccupazione per la sicurezza, ricordandoci quanto sia fondamentale la prudenza.

Un tragico incidente stradale ha scosso la capitale ieri mattina, quando una giovane donna di 22 anni, Giulia Attene, ha perso la vita in seguito a un violento schianto tra lo scooter su cui viaggiava e un minivan. Il fatto è accaduto intorno alle 12 sul Lungotevere Flaminio, in zona civico 78, e ha coinvolto Giulia, parrucchiera di professione, e il suo fidanzato,23 anni, che guidava lo scooter Yamaha T-Max. Il tragico scontro e l'intervento dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, pare che il minivan Volkswagen Caddy guidato da un 28enne romano abbia colpito violentemente il T-Max mentre i due giovani stavano percorrendo il Lungotevere.

