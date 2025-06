Giugno col tempo ballerino L' analisi di Sottocorona | Cambia tutto in 24 ore

Giugno si presenta come un mese imprevedibile, con il tempo che può cambiare radicalmente in appena 24 ore. Come anticipa Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, le condizioni attuali sono dinamiche e sfidanti. Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Scopriamo insieme l’andamento e le previsioni per affrontare al meglio questa variabile stagione estiva.

Che tempo c'è da aspettarsi nei prossimi giorni? A rispondere al quesito, facendo prima di tutto un punto generale della situazione, è Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7: "La situazione di questa mattina vede qualche nuvola non particolarmente intensa al nord, ma soprattutto una zona fra Calabria e Sicilia con nuvole che sono molto sviluppate, molto alte. È come se la Sicilia fosse proprio circondata, perché c'è una specie di quadrilatero che parte dalla Tunisia e ci sono quattro zone temporalesche, piuttosto intense, che circondano la Sicilia, così come è stato nella giornata di ieri, a quest'ora sono sul mare, perché il mare è molto caldo e quindi provoca il sollevamento dell'aria, che è quello che poi innesca i fenomeni o di nuvole normali o di nuvole molto intense o di cumulonembi, cioè di nuvole temporalesche.

