Giugliano il gran finale di Regalaci una storia in villa comunale è stato un successo

Giugliano ha brillato nel gran finale di “Regalaci una storia” in villa comunale, un evento ricco di emozioni e coinvolgimento che ha lasciato il pubblico entusiasta. La splendida cornice e la partecipazione calorosa hanno fatto da cornice a una giornata indimenticabile, dimostrando ancora una volta come la cultura e la comunità possano unire le persone. Un successo che non vediamo l’ora di replicare!

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, il gran finale di “Regalaci una storia” in villa comunale è stato un successo

In questa notizia si parla di: giugliano - gran - finale - regalaci

Giugliano, gran successo per la mostra “Corpo, Arte e Ambiente” con opere di Dago e Laura Niola - Giugliano ha fatto il boom con la mostra "Corpo, Arte e Ambiente"! Ieri sera, al sesto piano di Palazzo Russo, le opere di Dago e Laura Niola hanno catturato l'attenzione di un pubblico entusiasta.

“Regalaci una storia”, ieri serata evento a palazzo Palumbo a #giugliano . Domani gran finale in villa Comunale. Tag Zone @regalaciunastoria_ @libreriaclaudio Interviews @eliseoverde99 @diegodalteriosindaco @_its.giusy Vai su Facebook

Giugliano, il gran finale di Regalaci una storia in villa comunale è stato un successo; Giugliano, presentata IV edizione di Regalaci una storia. Venerdì gran finale in villa comunale; Giugliano presentata la quarta edizione di Regalaci una storia Venerdì gran finale in villa comunale.

"Regalaci una storia", in 700 hanno detto di sì - Sono olltre 700 le storie scritte dagli alunni delle scuole primarie della Giuglianese, ma non solo - Segnala ansa.it

Giugliano, finale amaro: il Taranto passa all'89 - È Kanoute, al 43' della ripresa, a realizzare il gol che decide la ... Da ilmattino.it