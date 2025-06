giubileo dei governanti deviazioni e strade chiuse per la processione di papa leone

Prepariamoci a vivere un weekend di grande fermento politico e culturale a Roma, con il Giubileo dei governanti che trasformerà la città in un palcoscenico di incontri e celebrazioni. Sabato 21 e domenica 22 gennaio, sindaci e amministratori italiani si incontreranno tra musica, riflessioni e momenti di solidarietà, attraversando strade chiuse e deviazioni per la processione di Papa Leone. Un evento imperdibile che promette di lasciare il segno nel cuore della Capitale.

A Roma, sabato 21 e domenica 22 gennaio, si celebrerà il Giubileo dei governanti, evento riservato a tutti i sindaci e amministratori locali d’Italia. Tanti gli appuntamenti in programma, in particolare un concerto e la “passeggiata” di papa Leone da San Giovanni in Laterano alla Basilica di. 🔗 Leggi su Romatoday.it