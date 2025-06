Giubileo degli oratori | festa grande per centinaia di bambini e ragazzi

Un evento che ha unito fede, gioia e comunità, trasformando Casoria in un grande palcoscenico di speranza e allegria. Centinaia di bambini e ragazzi hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, sfilando per le strade e attraversando la Porta Santa, simbolo di rinnovamento e spiritualità. Un momento di festa che resterà nel cuore di tutti, rafforzando il senso di appartenenza e di fede condivisa. La magia del Giubileo degli Oratori continua a illuminare le nostre comunità.

Festa grande a Casoria dove centinaia di bambini hanno sfilato per le strade cittadine in occasione del "Giubileo degli oratori". Ragazzi di tutte le età, dopo il pellegrinaggio, hanno attraversato la Porta Santa aperta nella Basilica di San Mauro Abate, una delle chiese giubilari scelte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Giubileo degli oratori: festa grande per centinaia di bambini e ragazzi

In questa notizia si parla di: giubileo - oratori - festa - centinaia

NUOVO TORRE SPACCATA INGRESSO LIBERO INAUGURAZIONE DELL'OPERA DI TRISTAN BARADUC ROMA TORNEO DI SQUADRE DELLA FIP LAZIO CON 17:00 FESTA DELL'ORATORIO ESTIVO CON GONFIABILE 17:30. LEZION Vai su Facebook

Toc Toc... l'Oratorio estivo del Giubileo; Funerali del Papa e Giubileo degli Adolescenti, esodo verso Roma: centinaia in partenza da Lecco; Settemila adolescenti della Diocesi di Milano a Roma per il Giubileo, con i funerali di Papa Francesco.

Giubileo degli Oratori. Festa per mille bambini: "Messaggio di speranza" - Il vescovo: "Sfatiamo i luoghi comuni sui giovani, da loro impariamo la pace". Come scrive msn.com

Giubileo oratori: in mille alla festa alla Città dei ragazzi. Poi la preghiera in Duomo - Società: Ambiti di cura privilegiata dell’età evolutiva e preziosi crocevia per rafforzare feconde alleanze educative tra le comunità parrocchiali e le famiglie ... Segnala lapressa.it