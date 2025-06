Giù il prezzo del petrolio dopo il rinvio di Trump su Iran

La decisione di Donald Trump di rinviare di due settimane un attacco contro l'Iran ha scosso i mercati petroliferi, portando a cali superiori al 2% nei prezzi del WTI e del Brent. Mentre il mercato respira, la tensione tra Israele e Iran e il possibile blocco dello Stretto di Hormuz mantengono alta l’ansia degli investitori. La volatilità nel settore energetico si intensifica, lasciando presagire un periodo di incertezza e opportunità .

Il rinvio della decisione, per due settimane, da parte del presidente Usa Trump di un attacco all'Iran fa scivolare sui mercati il prezzo del petrolio. Il Wti del Texas e il Brent del Mare del Nord cedono oltre il 2% con ribassi rispettivamente a 73,4 e 76,7 dollari. Gli investitori restano comunque timorosi dell'inasprimento del conflitto fra Israele e Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz, passaggio chiave per il petrolio della regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net