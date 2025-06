Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi Ovada-Acqui Terme | orari percorso favoriti Sarà ancora fuga?

Il Giro d’Italia NextGen 2025 entra nel vivo con la sesta tappa da Ovada ad Acqui Terme, portando gli appassionati di ciclismo a un weekend all’insegna della suspense e dell’adrenalina. Con 154 chilometri di sfide, tra tracciato pianeggiante e due GPM impegnativi, i favoriti sono pronti a duellare per la conquista della Maglia Rosa. Scopriamo insieme il percorso, gli orari e le scelte dei protagonisti, mentre si avvicina il momento del gran finale.

In attesa del gran finale, con un weekend intensissimo in chiave Maglia Rosa, oggi in scena la sesta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, la Ovada-Acqui Terme. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. 154 chilometri da percorrere, i primi 100 praticamente pianeggianti. Poi si entra nella parte più interessante della gara con due GPM in rapida successione. Prima il Cassinasco, di 4,3 chilometri al 5.3% di pendenza media, poi il Sant’Ambrogio, di 4,5 chilometri al 6% di pendenza media. Da lì in poi breve falso piano e discesa fin sul traguardo. ALTIMETRIA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Ovada-Acqui Terme: orari, percorso, favoriti. Sarà ancora fuga?

Giro d'Italia 2025: altimetria, calendario e percorso di tutte le tappe - Il Giro d'Italia 2025 si presenta come una sfida avvincente, con il suo percorso che si snoda dal 9 maggio al 1° giugno.

