Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi Ovada-Acqui Terme | orari percorso favoriti Occasione per una stoccata

In attesa del grande weekend che deciderà la Maglia Rosa, oggi si disputa la sesta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, da Ovada ad Acqui Terme. Un percorso di 154 km, tra tratti pianeggianti e sorprese in salita, che promette emozioni e sfide avvincenti. Scopriamo insieme i favoriti, gli orari e le opportunità di attacco, mentre la corsa si avvicina al suo momento clou. La diretta live comincia alle 14.00, pronti a vivere ogni istante?

In attesa del gran finale, con un weekend intensissimo in chiave Maglia Rosa, oggi in scena la sesta tappa del Giro d'Italia NextGen 2025, la Ovada-Acqui Terme. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 PERCORSO. 154 chilometri da percorrere, i primi 100 praticamente pianeggianti. Poi si entra nella parte più interessante della gara con due GPM in rapida successione. Prima il Cassinasco, di 4,3 chilometri al 5.3% di pendenza media, poi il Sant'Ambrogio, di 4,5 chilometri al 6% di pendenza media.

? the rolling hills between the provinces of Parma and Piacenza: today's stage has some more of this mixed terrain ? le dolci colline tra le province di Parma e Piacenza: anche la tappa di oggi ha un percorso piuttosto mosso LaPresse #GiroNextGen Vai su X

La tappa 3 si apre in memoria di Fabio Casartelli Ma occhio al percorso: oggi si inizia a salire! ? Stage 3 begins in memory of Fabio Casartelli But keep an eye on the course — the mountains start today! LaPresse #GiroNextGen Dipartimento per le pol Vai su Facebook

