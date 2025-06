Giro d’Italia Next Gen 2025 | torna la vittoria azzurra festeggia Filippo Agostinacchio ad Acqui Terme

Il Giro d’Italia Next Gen 2025 torna a regalare emozioni e vittorie azzurre, scrivendo un capitolo indimenticabile nella storia del ciclismo giovanile italiano. Dopo due anni di attese, Filippo Agostinacchio della Biesse Carrera-Premac conquista il traguardo di Acqui Terme con un attacco deciso nel finale, mentre Luke Tuckwell mantiene la Maglia Rosa. La corsa si infiamma ancora di più: quindici corridori lanciano l’assalto decisivo. La sfida è aperta e il fascino di questa edizione non sembra finire qui.

Torna alla vittoria l'Italia al Giro d'Italia Next Gen 2025 dopo addirittura due anni. Altra fuga in questa edizione ed a trionfare è Filippo Agostinacchio: il corridore della Biesse Carrera-Premac va a prendersi con un attacco sul finale il successo più bello della carriera sul traguardo di Acqui Terme. Resta in Maglia Rosa Luke Tuckwell. Anche oggi in tanti a caccia della fuga ed il tentativo giusto si è creato con quindici corridori all'attacco: Ugo Fabries (UAE Team Emirates GenZ), Lorenzo Nespoli (MBH Bank Ballan Csb), Antoine L'Hote (Decathlon AG2R La Mondiale Development), Patrick Boje Frydkjær (Lidl-Trek Future Racing), Pietro Mattio (Visma Lease a Bike), Filippo Agostinacchio (Biesse Carrera-Premac), Lars Vanden Heede (Soudal-QuickStep Devo), Pierre-Henry Basset (XDS Astana Development), Jesse Kramer (Hagens Berman Jayco), Alessandro Borgo (Bahrain Victorious Development), Oliver Peace (Development Picnic PostNL), Gavin Hlady, Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo), Adrien Boichis (Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies), Luca Bagnara (Technipes #inEmiliaRomagna).

