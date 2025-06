Giro d' Italia 2025 caso De Bondt sul Colle delle Finestre | cosa è successo e le mosse dell’Uci

Il Giro d’Italia 2025 si infiamma con il caso De Bondt, protagonista di un episodio che potrebbe scuotere le fondamenta della corsa rosa. Sul Colle delle Finestre, uno dei momenti più iconici del percorso, il belga ha rivelato dettagli inquietanti sul suo comportamento e sulle mosse dell’UCI. Cosa è successo realmente e quali sono le ripercussioni? Scopriamo insieme i retroscena di questa vicenda intrigante.

Roma, 20 giugno 2025 - Il silenzio è d'oro e per Dries De Bondt avrebbe potuto essere addirittura di platino: il belga rischia di pagare a caro prezzo quanto dichiarato circa il suo comportamento sul Colle delle Finestre, la Cima Coppi del Giro d'Italia 2025 che ha di fatto plasmato la classifica generale finale. I fatti e la reazione dell'Uci. Intercettato dai microfoni di WielerFlits, il classe '91 aveva ammesso di aver lavorato per Isaac Del Toro e soprattutto Richard Carapaz nell'inseguimento disperato (e, con il senno del poi, vano) a Simon Yates. Le motivazioni sono presto dette, sempre dallo schietto De Bondt: la voglia di mettersi in mostra, magari proprio con l' EF Education-EasyPost dell' ecuadoriano e del direttore sportivo Ken Vanmarcke, con il quale aveva ammesso anche dei contatti precedenti la tappa, per ovviare al probabilissimo mancato rinnovo a fine stagione con la Decathlon AG2R La Mondiale Team. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, caso De Bondt sul Colle delle Finestre: cosa è successo e le mosse dell’Uci

