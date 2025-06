Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi Chur-Neuhausen am Rheinfall | orari percorso favoriti Occasione per Ballerini e Bettiol?

Preparatevi a vivere un'emozionante giornata nel mondo del ciclismo: la sesta tappa del Giro di Svizzera 2025, da Chur a Neuhausen am Rheinfall, si corre oggi con un percorso di 186,7 km ricco di sfide e sorprese. I favoriti attendono di mostrare il loro talento, mentre ballerini e appassionati di Bettiol trovano l’occasione perfetta per tifare dal vivo. Non perdete la diretta, che comincia alle 14.00: la battaglia è appena iniziata!

Si corre la sesta tappa del Giro di Svizzera 2025, la Chur-Neuhausen am Rheinfall di 186,7 chilometri. La tappa di ieri è stata vinta dal britannico Oscar Onley (Team Picnic PostNL) che ha superato allo sprint il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), terzo, a 23’’ di ritardo, è arrivato l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team). LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 Cambio della guardia in classifica generale. Al comando della corsa c’è ora il francese Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) davanti al connazionale Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), secondo a 29’’. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi Chur-Neuhausen am Rheinfall: orari, percorso, favoriti. Occasione per Ballerini e Bettiol?

