Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi Chur-Neuhausen am Rheinfall | orari percorso favoriti Fuga da lontano o volata?

La sesta tappa del Giro di Svizzera 2025, da Chur a Neuhausen am Rheinfall, promette emozioni intense! Con 186,7 km di sfide tra paesaggi mozzafiato e battaglie strategiche, gli appassionati si chiedono se sarà una fuga da lontano o una volata finale a decidere il destino della corsa. Riuscirà un favorito a imporsi o nascerà una novità in vetta alla classifica? La risposta sta per arrivare!

Si corre la sesta tappa del Giro di Svizzera 2025, la Chur-Neuhausen am Rheinfall di 186,7 chilometri. La tappa di ieri è stata vinta dal britannico Oscar Onley (Team Picnic PostNL) che ha superato allo sprint il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), terzo, a 23'' di ritardo, è arrivato l'austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Cambio della guardia in classifica generale. Al comando della corsa c'è ora il francese Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) davanti al connazionale Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), secondo a 29''. Occupa la terza posizione, a 39'' di ritardo dal leader, il corridore lusitano della UAE Team Emirates-XRG.

