Giro di Svizzera 2025 | Jordi Meeus si impone in volata davanti a Davide Ballerini Quinto Buratti

Il Giro di Svizzera 2025 ha preso il via con un emozionante sussulto: Jordi Meeus si impone in volata davanti a Davide Ballerini, con Buratti quinto. La prima tappa di gruppo, disputatasi sul suggestivo traguardo di Neuhausen am Rheinfall, ha mostrato come il favorito belga della Red Bull – BORA – hansgrohe abbia conquistato la sua seconda vittoria stagionale. Mentre Meeus festeggia, resta saldo in testa la classifica generale il francese Vauquelin, pronto a scrivere nuove pagine di questa avvincente corsa.

Prima volata di gruppo al Giro di Svizzera 2025 nella sesta tappa. Sul traguardo di Neuhausen am Rheinfall dopo 186,7 chilometri ad imporsi è il favorito di giornata, il belga Jordi Meeus. Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe trova la seconda vittoria stagionale. Resta leader della classifica generale il francese Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels). Dopo una lunga serie di attacchi a comporre la fuga giusta sono stati quattro corridori: Harrison Sweeny (EF Education-Easy Post), Stefan Kung (Groupama – FDJ), Romain Gregoire (Groupama – FDJ) e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). Il gruppo ha gestito però la situazione con la Red Bull – BORA – hansgrohe a controllare le operazioni.

