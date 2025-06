Giro dell' Appennino | tutti i divieti le modifiche alla viabilità e al percorso dei bus

In vista dell’86º Giro dell’Appennino e del primo Giro delle Donne, in programma martedì 24 giugno, sono state adottate misure speciali per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione. Sono stati istituiti divieti di sosta, modifiche alla viabilità e deviazioni dei mezzi pubblici, per consentire ai ciclisti di correre in totale sicurezza. Ecco tutto ciò che è importante sapere per muoversi senza intoppi durante questa giornata.

Abbiamo bisogno di volontari per presidiare le strade in occasione del Giro Appennino che si svolgerà il 24/06/2025 Al mattino abbiamo la gara femminile ed al pomeriggio quella maschile. Vi chiediamo di offrire vostra disponibilità. Vi ringraziamo. Vai su Facebook

