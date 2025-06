Gira in moto con un chilo di coca Cinquantenne finisce in carcere

Un giro in moto con un chilo di cocaina: il sogno di molti si trasforma in incubo per un cinquantenne di Calcinato, arrestato dai carabinieri nelle scorse ore. L’uomo, sorpreso in flagranza di reato mentre circolava con uno scooter, ha tentato di sfuggire ai controlli, ma le forze dell’ordine lo hanno bloccato. Un episodio che mette in evidenza come la lotta al traffico di droga continui senza sosta, sottolineando l’importanza della vigilanza costante sul territorio.

Gira in motorino con addosso oltre un chilo di cocaina e finisce in manette. Protagonista, un cinquantenne di Calcinato, arrestato nelle scorse ore in flagranza dai carabinieri. L’uomo nel pomeriggio di martedì 17 giugno era stato notato circolare in paese su uno scooter dai militari del Nucleo radiomobile della compagnia di Desenzano, in campo per una serie di controlli volti a prevenire i reati contro il patrimonio. Fermato, il corriere della droga ha tenuto un comportamento che ha subito insospettito le forze dell’ordine, inducendole ad approfondire la sua posizione. In un primo momento infatti l’uomo si è mostrato collaborativo: ha consegnato spontaneamente un piccolo coltello a serramanico, ma poi si è tradito cercando di nascondere il prezioso carico, ovvero un panetto di cocaina del peso totale di un chilo, un etto e 33 grammi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gira in moto con un chilo di coca. Cinquantenne finisce in carcere

In questa notizia si parla di: gira - chilo - cinquantenne - finisce

Gira di notte con una pistola rubata in auto e mezzo chilo di metanfetamine: arrestato 26enne - Un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo aver circolato di notte con una pistola rubata, mezzo chilo di metanfetamine e altre sostanze stupefacenti, durante un controllo dei carabinieri in via Farini.

Gira in moto con un chilo di coca. Cinquantenne finisce in carcere.

Ai domiciliari, gira in bicicletta. Finisce in manette per evasione - Finisce in manette per evasione Antonio Pommella, cinquantenne pregiudicato ravennate, è stato arrestato per evasione mentre girovagava in bicicletta. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cagliari, cinquantenne scivolae finisce in mare nel porto - Ieri sera, poco dopo le 19,30, un cinquantenne di Nuoro è scivolato finendo in mare. Segnala unionesarda.it