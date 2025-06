Giovanni Storti racconta il biologico come atto d' amore il brand festeggia 25 anni e cresce ancora

Giovanni Storti, volto noto del trio comico, condivide il suo amore per il biologico, un vero atto di passione e rispetto per la natura. Il 20 giugno, nel suggestivo scenario del Grand Hotel da Vinci a Cesenatico, Almaverde Bio ha festeggiato 25 anni di successi, crescita e impegno, coinvolgendo istituzioni, soci, produttori e media in un racconto collettivo dell’eccellenza italiana. Almaverde...

Il 20 giugno, nella suggestiva cornice del Grand Hotel da Vinci, sul mare, a Cesenatico, Almaverde Bio ha celebrato i suoi primi 25 anni con un evento emozionante e partecipato, che ha saputo unire istituzioni, soci, produttori, media in un racconto corale del biologico italiano. Almaverde. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Giovanni Storti racconta il biologico come "atto d'amore", il brand festeggia 25 anni e cresce ancora

In questa notizia si parla di: anni - biologico - giovanni - storti

#teatrointour La tournée invernale di è pronta a germogliare Giovanni Storti e Stefano Mancuso vi aspettano per scoprire insieme a loro i misteri del mondo vegetale! ? Date invernali (calendario in aggiornamento): 20 novembre TORINO - Tea Vai su Facebook

Almaverde Bio a quota 25. Entra in campo Giovanni; Giovanni Storti racconta il biologico come atto d'amore, il brand festeggia 25 anni e cresce ancora; Almaverde Bio festeggia 25 anni con Giovanni Storti: nuova comunicazione per un biologico alla portata di tutti.

Almaverde Bio a quota 25. Entra in campo Giovanni - L’azienda festeggia stasera a Cesenatico e avvia una collaborazione con il comico, da sempre attento a sostenibilità e alimentazione sana. Da msn.com

Almaverde bio festeggia 25 anni a cesenatico con giovanni storti e nuovi contenuti sul biologico - almaverde bio celebra 25 anni a cesenatico con giovanni storti, promuovendo il biologico in italia attraverso una nuova comunicazione che unisce cultura, sostenibilità e coinvolgimento del pubblico. gaeta.it scrive