Giovanili - L’INIZIATIVA Sport e inclusione Grande successo della kermesse di Tau e Conad

Un'iniziativa sportiva e inclusiva ha conquistato il cuore di Altopascio, grazie al grande successo della manifestazione promossa da Tau, Conad Nord Ovest e Fondazione Conad ETS. Patrocinata dalla Fispes, l'evento ha visto centinaia di partecipanti tra bambini, famiglie e realtà locali uniti nello spirito di integrazione e solidarietà . L'intera comunità si è mobilitata per dimostrare che lo sport può davvero abbattere ogni barriera e creare un mondo più inclusivo.

Sport e inclusione. Si è svolta con grande successo la manifestazione in proposito promossa da Tau Altopascio, " Conad Nord Ovest " e Fondazione Conad ETS, con il patrocinio di Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali), cui è stato devoluto devoluto il ricavato della serata. Lo stadio comunale di Altopascio ha accolto centinaia di persone, tra bambini, famiglie, associazioni, istituzioni e realtĂ imprenditoriali del territorio, per un evento che ha saputo unire valori sociali, condivisione e passione sportiva. Protagonisti della giornata i piccoli atleti della Scuola calcio amaranto, scesi in campo per una partitella simbolica, insieme alla presenza di rappresentanti istituzionali e testimonial d’eccezione, tra cui Francesco Messori, capitano della Nazionale italiana di calcio amputati e altri compagni di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanili - L’INIZIATIVA. Sport e inclusione. Grande successo della kermesse di Tau e "Conad»

In questa notizia si parla di: conad - sport - inclusione - successo

FC ALGHERO SCENDE IN CAMPO CON CONAD! Da oggi parte il progetto "Sosteniamo il futuro dello sport" ? Anche noi di FC Alghero facciamo squadra con Conad per dare ancora piĂą forza al nostro progetto sportivo. Come puoi aiutarci? Dal 16 g Vai su Facebook

Giovanili - L’INIZIATIVA. Sport e inclusione. Grande successo della kermesse di Tau e Conad»; Altopascio, sport e inclusione in campo col Tau Calcio: successo per la serata solidale; Atletica, Scuola Itinerante, a Cagliari la sesta tappa di “Sport Senza Confini”.

Giovanili - L’INIZIATIVA. Sport e inclusione. Grande successo della kermesse di Tau e "Conad» - Si è svolta con grande successo la manifestazione in proposito promossa da Tau Altopascio, "Conad Nord ... Riporta msn.com

Altopascio, sport e inclusione in campo col Tau Calcio: successo per la serata solidale - Centinaia di persone allo stadio comunale per l’iniziativa promossa insieme a Conad con il patrocinio di Fispes: presente anche Messori della Nazionale italiana di calcio amputati ... Si legge su luccaindiretta.it