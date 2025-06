Giovani talenti e idee brillanti | torna il Sidel Innovation Summer Camp 2025

Giovani talenti e idee brillanti pronte a fiorire: torna il Sidel Innovation Summer Camp 2025! Dopo il successo della prima edizione, questa straordinaria iniziativa apre le porte ai giovani del territorio, offrendo loro un’esperienza coinvolgente nel cuore dell’innovazione industriale. Dal 21 al 25 luglio, presso la sede di Parma, si aprirà un mondo di possibilità e creatività. Non perdere l’occasione di far parte di questa stimolante avventura!

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il Sidel Innovation Summer Camp, l'iniziativa pensata per avvicinare i giovani talenti del territorio al mondo dell'innovazione industriale. L'edizione 2025 si svolgerà dal 21 al 25 luglio presso la sede Sidel di Parma (Via La Spezia 241A)

