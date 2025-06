Giovani e lavoro indagine Liuc Precari e mal pagati | se ne vanno

Giovani e lavoro: un quadro preoccupante che emerge dalla recente indagine dell'Università Liuc presentata a Rapallo. Durante il 54° Convegno dei giovani imprenditori, la professoressa Chiara Gigliarano ha illustrato come circa il 40% dei giovani italiani tra i 15 e i 35 anni siano intrappolati in contratti precari e mal pagati, spesso costretti a cercare nuove opportunità all'estero. La domanda che ci poniamo è: quali sono le soluzioni per invertire questa tendenza?

L’Università Liuc ha presentato a Rapallo una ricerca dedicata ai giovani e il lavoro, nell’ambito del 54° Convegno nazionale dei giovani imprenditori "Passione d’impresa. In ogni sfida, un inizio". Lo studio, condotto dalla professoressa Chiara Gigliarano, fotografa un quadro sconfortante. Circa il 40% dei giovani italiani tra i 15 e i 35 anni è impiegato in forme contrattuali precarie (lavoro autonomo o contratti a termine), mentre quasi un giovane su cinque (18%) non partecipa attivamente alla vita economica del Paese, rientrando nella categoria dei Neet (Not in education, employment or training, non impegnato in istruzione, occupazione o formazione). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovani e lavoro, indagine Liuc. Precari e mal pagati: se ne vanno

