Giovane ciclista precipitata nel dirupo dopo un volo di 4 metri

Un volo di 4 metri, un dramma improvviso sulle pendici di Villuzza di Ragogna: un giovane ciclista di circa 20 anni ha avuto un incidente che ha fatto tremare l’intera comunità. La sua disavventura nel bosco, dopo aver perso il controllo sulla bicicletta lungo la strada verso il fiume Tagliamento, ci ricorda quanto siano imprevedibili i rischi di questa passione estiva. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei soccorritori ha fatto la differenza, portando speranza e sollievo.

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Villuzza di Ragogna, dove un giovane, di 20 anni circa, è precipitato per diversi metri in un bosco dopo aver perso il controllo della sua bicicletta. L'incidente è avvenuto lungo la strada che scende verso il fiume Tagliamento, in località Tabine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Giovane ciclista precipitata nel dirupo dopo un volo di 4 metri

In questa notizia si parla di: giovane - metri - ciclista - precipitata

Stupore tra i clienti che guardavano i frigoriferi, un giovane cade dal tetto e 'atterra' sul pavimento dopo un volo di 5 metri - ...crollato dal tetto del negozio Comet di Cesena, creando un momento di incredulità tra i clienti. Domenica pomeriggio, durante la sua caduta di cinque metri, il giovane ha sorpreso tutti mentre si trovavano intenti a valutare frigoriferi.

Giovane ciclista precipitata nel dirupo dopo un volo di 4 metri; Giornata di soccorsi in montagna in Friuli: doppio intervento per due giovani, uno precipita dalla parete; Ciclabile Cottur, cade con la bici e precipita per 20 metri: grave 57enne triestina.

Giovane ciclista precipitata nel dirupo dopo un volo di 4 metri - Un ragazzo di circa vent'anni si è procurato diversi traumi scendendo in bici a Villuzza di Ragogna, finendo oltre il guardrail. Da udinetoday.it

Finisce fuori dalla sterrata e precipita per 40 metri: muore ciclista di 27 anni - Un ciclista tedesco di 27 anni è morto dopo essere precipitato per circa 40 metri da una parete rocciosa a Zermatt, in Svizzera. Scrive unionesarda.it