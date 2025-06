Giorni di musica il programma dei concerti promossi dal conservatorio Briccialdi di Terni

Immergetevi in un viaggio musicale senza confini con il concerto "Da Venezia a Parigi", un'affascinante esposizione di capolavori antichi e melodie intramontabili. Promosso dal Conservatorio Briccialdi di Terni nel contesto del convegno della Fondazione Mattei, questo evento rappresenta un’occasione unica per scoprire le sfumature delle tradizioni musicali europee. Non perdete l’appuntamento di oggi pomeriggio alle 19.30 al chiostro di Santa Cecilia a Collescipoli, dove musica e storia si incontrano in un’armonia senza tempo.

Nell'ambito del convegno promosso dalla Fondazione Mattei, gli studenti della classe di Musica Antica del conservatorio Briccialdi di Terni propongono Oggi pomeriggio, 20 giugno, alle 19.30 al chiostro di Santa Cecilia a Collescipoli un suggestivo concerto dal titolo "Da Venezia a Parigi"

"Il Conservatorio di Musica di Palermo Storia e Collezioni": in pinacoteca si presenta il libro di Nicolò Fiorenza - Nella storica Pinacoteca del Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti di Palermo, si presenta il libro di Nicolò Fiorenza, che esplora la ricca storia e le preziose collezioni di questo prestigioso istituto, uno dei più importanti in Italia per l'Alta Formazione Artistica Musicale.

