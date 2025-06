Giornata mondiale del rifugiato | piazza Dante tra moda e musica

una serata ricca di emozioni e riflessioni. Un momento speciale per sensibilizzare, unire le comunità e celebrare la forza della solidarietà. Vieni a condividere questa giornata significativa e a scoprire storie che ispirano, in un evento che promette di lasciare il segno nel cuore di tutti.

Oggi, 20 giugno 2025, anche Catania celebrerà la Giornata mondiale del rifugiato. Piazza Dante, a partire dalle 19,30, si trasformerà nel luogo in cui le esperienze individuali diventeranno collettive, grazie all’ascolto delle testimonianze e alle esibizioni musicali (e non solo) previste in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Giornata mondiale del rifugiato: piazza Dante tra moda e musica

