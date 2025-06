Giornata mondiale contro la droga | sensibilizzazione nelle Case di Comunità di Strozza e Zogno

In occasione della Giornata mondiale contro la droga, la ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a sensibilizzare e informare le comunità di Strozza e Zogno. Giovedì 26 giugno, dalle 9 alle 12, due postazioni nelle Case di Comunità della Valle Imagna e della Valle Brembana offriranno supporto, educazione e orientamento per combattere l’abuso e il traffico illecito. Un’occasione essenziale per rafforzare la consapevolezza e prevenire il consumo.

Bergamo. In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, la ASST Papa Giovanni XXIII organizza per giovedì 26 giugno una mattinata di sensibilizzazione, informazione e orientamento nelle due Case di Comunità della Valle Imagna e della Valle Brembana. Dalle 9 alle 12 saranno attive due postazioni informative all’interno della Casa di Comunità di Strozza (via Roma, 1) e della Casa di Comunità di Zogno (sede di via Paolo Polli, 5). Le postazioni saranno presidiate dal personale del Servizio per le Dipendenze (SerD) di Bergamo: psicologi, educatori e tecnici della riabilitazione psichiatrica saranno a disposizione dei cittadini per offrire consulenza, informazioni e orientamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Giornata mondiale contro la droga: sensibilizzazione nelle Case di Comunità di Strozza e Zogno

