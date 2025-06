Giornata internazionale della Fshd | Palazzo San Giorgio s' illumina d’arancio

Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria si accende di arancio, un gesto simbolico di solidarietà e speranza. Su invito dell’Anci e in risposta all’appello dell’Associazione Fshd Italia Aps, il Comune aderisce alla campagna “M’illumino d’Arancio” in occasione della Giornata mondiale della distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (Fshd). Un modo per sensibilizzare e ricordare l’importanza di sostenere la ricerca e le persone colpite da questa patologia, perché insieme possiamo fare la differenza.

Su invito dell'Anci e accogliendo l'appello dell'Associazione Fshd Italia Aps, il Comune di Reggio Calabria, aderisce alla campagna "M'illumino d'Arancio": in occasione della Giornata mondiale della distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (Fshd), che si tiene ogni anno il 20 giugno, la facciata.

