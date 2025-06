Giornata del rifugiato ong contro decreto Piantedosi e Patto Ue Gli italiani | I Paesi ricchi facciano di più

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, le ONG denunciano con forza il decreto Piantedosi e chiedono agli Stati europei di fare di più. In dieci anni, sono state salvate oltre 175mila vite nel Mediterraneo centrale grazie a quindici navi di soccorso, sette velieri e quattro aerei da ricognizione. Ora, presentano Mare Solidale: una proposta concreta per un programma europeo di soccorso che possa davvero cambiare le sorti di chi cerca rifugio.

Oltre 175mila salvate in dieci anni, quindici navi di soccorso, sette velieri e quattro aerei da ricognizione utilizzate. È il bilancio fatto da alcune delle ong che operano nel mar Mediterraneo centrale in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Giornata che ricorre oggi 20 giugno. Le organizzazioni hanno anche presentato Mare solidale, una proposta concreta per un programma europeo di soccorso. (UNHCR FOTO) – Notizie.com A lanciare l’appello sono state in queste ore Sos Humanity, United4Rescue, Sea-Watch e Sea-Eye. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Giornata del rifugiato, ong contro decreto Piantedosi e Patto Ue. Gli italiani: “I Paesi ricchi facciano di più”

In questa notizia si parla di: giornata - rifugiato - decreto - piantedosi

'Ferrara Sotto le Stelle', per la Giornata del Rifugiato c’è Whitemary in concerto gratuito ad Argenta - Preparatevi a vivere un'estate indimenticabile sotto le stelle con "Ferrara Sotto le Stelle", l'evento musicale più atteso della stagione.

ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO I. C. S.C. Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Interno in data 19-Xl·85 (G.U. 23-Xl-85). Iscritto al Tribunale di Roma R.P.G. n. 356 Un’occasione per ricordare le Vai su Facebook

Migranti. 175.000 vite salvate: dieci anni di soccorso civile nel Mediterraneo centrale.

Decreto Piantedosi, la Corte Costituzionale esamina la questione sollevata dal tribunale di Brindisi - E' programmata per domani l’udienza della Corte Costituzionale che valuterà la costituzionalità del cosidetto Decreto Piantedosi ... Lo riporta msn.com

Giudice, presunta incostituzionalità decreto Piantedosi - Giudice, presunta incostituzionalità decreto Piantedosi Tribunale Brindisi, atti a Consulta dopo sequestro Ocean Viking BRINDISI , 10 ottobre 2024, 21:00 ... Segnala ansa.it