Giornata del rifugiato, interviene Bergonzoni. Poi concerto di Kone.

Oggi a Castenaso si accende un faro sulla solidarietà e l’inclusione, celebrare la Giornata mondiale del rifugiato significa mettere al centro i diritti di chi cerca una nuova speranza. Tra interventi di Bergonzoni e il coinvolgente concerto di Kone, questa serata speciale vuole sensibilizzare e unire le comunità in un abbraccio globale. Un’occasione per riflettere e agire insieme, perché ogni voce conta nel cammino verso un futuro più giusto ed equo.

Istituita dalle Nazioni Unite, la giornata mondiale del rifugiato si celebra ogni anno oggi per ricordare i diritti e la dignità di chi è costretto ad abbandonare il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni o crisi ambientali. Il tema scelto per il 2025 è l’inclusione, promosso attraverso la campagna internazionale #WithRefugees. A Castenaso, il Comune aderisce all’iniziativa con una serata che si aprirà con food truck e banchetti informativi allestiti nel cortile di Casa Bondi. Saranno presenti numerose organizzazioni attive nel campo dell’accoglienza, tra cui: ASP Città di Bologna, Cartiera, CEFA onlus, Centro Astalli, Comunità missionaria di Villaregia, DeriveApprodi, Famiglie accoglienti, Habitat, Lai momo, Medici senza frontiere, Mediterranea Saving Humans, Ombre corte, Progetto Tamata, Refugees Welcome Italia, Rete delle scuole di Italiano per stranieri, SOS Méditerranée. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it