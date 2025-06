Giornalisti | morto Aurelio Scelba storico caporedattore de La Nazione e direttore de Il Telegrafo

Il mondo del giornalismo toscano si stringe nel dolore per la scomparsa di Aurelio Scelba, una figura di spicco e pilastro dell’informazione locale. Storico caporedattore de La Nazione e direttore de Il Telegrafo di Livorno, la sua passione e professionalità hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama mediatico. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 89 anni, rappresenta una perdita enorme per l’intera comunità giornalistica e non solo.

Il mondo del giornalismo toscano piange la scomparsa di Aurelio Scelba, figura di spicco del panorama dell'informazione, storico caporedattore de La Nazione e per anni direttore de Il Telegrafo di Livorno. Aveva compiuto 89 anni lo scorso 1° gennaio. A darne notizia è l'Associazione Stampa Toscana, che con il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti ha espresso il più sentito cordoglio, stringendosi alla moglie Elena e ai familiari in questo momento di dolore

