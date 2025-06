Giornalismo in lutto è morto Aurelio Scelba

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Aurelio Scelba, figura di spicco e pilastro della stampa italiana. Con una carriera lunga e prestigiosa, ha lasciato un segno indelebile negli ambienti di Firenze e Livorno. La sua passione per la veritĂ e il suo impegno giornalistico sono un esempio di dedizione e professionalitĂ . La sua perdita rappresenta un vuoto difficile da colmare, ma il suo lascito continuerĂ a ispirare le future generazioni di giornalisti.

Firenze, 20 giugno 2025 - Lutto nel mondo del giornalismo: è morto all’etĂ di 89 anni di Aurelio Scelba, per anni figura di spicco della redazione centrale de “ La Nazione” e direttore del “Telegrafo” di Livorno quale meritata conclusione di una carriera davvero esemplare. L’Ordine dei giornalisti della Toscana esprime profondo cordoglio per la sua scomparsa. Nato a Locri (Reggio Calabria) il primo gennaio del 1936, Scelba era iscritto all’ordine dal 1962. Prima in qualitĂ di caposervizio degli Interni, poi come caporedattore, nei difficili anni settanta ed inizio ottanta del Novecento, quando l’Italia stava attraversando i tragici e difficilissimi “anni di piombo”, Aurelio Scelta ed il caporedattore Luciano Satta, squisito linguista e suo superiore, hanno sempre difeso con rigoroso rispetto l’importanza della notizia e la chiarezza nel porgerla al lettore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornalismo in lutto, è morto Aurelio Scelba

