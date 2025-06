Giornalismo a Ischia nasce il Premio Mario Bologna per i giovani comunicatori | vince Gasperetti

Nasce a Ischia un nuovo stimolo per i giovani talenti del giornalismo: il Premio Mario Bologna, dedicato ai comunicatori under 35. Quest'anno, la cerimonia ha premiato Gasperetti come “Comunicatore dell’Anno”, conferendo un riconoscimento che celebra l’eccellenza e la passione nel mondo della comunicazione campana e non solo. Un omaggio doveroso a una figura storica come Mario Bologna, simbolo di integrità e dedizione, che continuerà a ispirare le future generazioni di professionisti.

Il riconoscimento di “comunicatore dell’anno under 35”, assegnato dal Premio di giornalismo Ischia, sarĂ intitolato, a partire da quest’anno, a Mario Bologna. Storico portavoce di Antonio Bassolino, prima al Comune di Napoli e poi alla Regione Campania, Bologna ha svolto un ruolo importante nel mondo del giornalismo e della comunicazione campana. GiĂ giornalista de L’UnitĂ e responsabile della comunicazione di Guida Editore, Bologna nei suoi diversi ruoli ha sempre dedicato grande attenzione ai giovani giornalisti delle testate campane, innovando il settore della comunicazione istituzionale. Per questo il Premio Ischia, a partire da quest’anno, ha deciso di dedicargli un premio, che sarĂ assegnato il prossimo weekend a Jacopo Gasperetti, che ha iniziato la sua carriera a soli 21 anni come Portavoce del Viceministro allo Sviluppo Economico nei Governi Conte e Draghi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

