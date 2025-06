Giorgio Armani non sarà presente alle sue sfilate | ecco perché

Giorgio Armani, maestro dell’eleganza e icona dello stile italiano, sorprende ancora una volta i suoi fan. Attualmente in convalescenza a casa propria, il celebre stilista ha deciso di prendersi una pausa dalle passerelle per dedicarsi alle cure e alla ripresa. La sua assenza durante le sfilate delle sue linee è temporanea, ma il suo impatto nel mondo della moda rimane indelebile. Scopriamone i dettagli.

Attualmente in convalescenza presso casa sua, il famoso stilista non potrà prendere parte alle sfilate delle sue linee

Giorgio Armani, icona indiscussa della moda italiana, si trova attualmente in convalescenza e, per la prima volta, non sarà presente alle sue prestigiose sfilate.

