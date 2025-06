Giorgio Armani non sarà alle sfilate | tam tam sulla sua salute

Giorgio Armani, icona indiscussa della moda italiana, non sarà presente alle prossime sfilate milanesi a causa di un breve ricovero e convalescenza. La maison ha rassicurato i fan, annunciando che Leo Dell’Orco prenderà il suo posto per salutare il pubblico. L’assenza del maestro fa naturalmente discutere, ma l’eleganza e la passione per l’arte restano intatte. La moda continua a parlare di sé, anche lontano dal palco.

Giorgio Armani non sarà alle sfilate del suo brand a Milano perché convalescente dopo un ricovero. Lo ha riferito la maison in un comunicato: "Desideriamo informare che il Signor Armani, attualmente a casa in convalescenza, non sarà presente come di consueto ai due show. Al suo posto, a salutare il pubblico al termine delle sfilate, uscirà Leo Dell’Orco, responsabile dello stile delle linee maschili". I due show sono in programma sabato 21 e lunedì 23 giugno. In ogni caso, è stato sottolineato che "il signor Armani ha lavorato con la consueta dedizione alle collezioni che verranno presentate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgio Armani "non sarà alle sfilate": tam tam sulla sua salute

