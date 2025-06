Giorgio Armani in convalescenza | Non sarà presente alle sue sfilate

Al suo ritiro temporaneo, Giorgio Armani dimostra ancora una volta che l’eleganza e il talento non conoscono età. Nonostante l’assenza alle prossime passerelle, il suo spirito e la sua visione continueranno a ispirare il mondo della moda, confermando il suo ruolo di icona senza tempo. La sua storica presenza si farà comunque sentire attraverso le creazioni che hanno rivoluzionato lo stile internazionale.

Giorgio Armani non sarà presente alle sue prossime sfilate in programma. Il celebre stilista, 91 anni il prossimo 11 luglio, è a casa in convalescenza. L'assenza, dunque, è riferita sia alla sfilata di domani di Emporio Armani e sia quella di lunedì 23 giugno della linea Giorgio Armani.

