Giorgio Armani in convalescenza dopo un ricovero | salta le sfilate uomo

Giorgio Armani, iconico maestro del Made in Italy, si prende una pausa forzata: in convalescenza dopo un ricovero, lo stilista salta le imminenti sfilate maschili. La maison annuncia con rispetto che sarà Leo Dell’Orco, fedele braccio destro da oltre 45 anni, a rappresentare l'eleganza e il talento dello stilista durante gli eventi di Emporio Armani e Giorgio Armani. Un momento di riflessione e forza per uno dei simboli della moda internazionale.

Alla vigilia della fashion week maschile, lo annuncia la maison in un comunicato: lo stilista non presenzierà né alla sfilata di Emporio Armani di sabato 21 giugno, né a quella di Giorgio Armani lunedì 23. Chi farà quindi gli onori di casa? Leo Dell’Orco, braccio destro del Re del Made in Italy da oltre 45 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giorgio Armani in convalescenza dopo un ricovero: salta le sfilate uomo

