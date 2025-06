Giorgio Armani in convalescenza dopo un ricovero non parteciperà alle sue sfilate Al suo posto Leo Dell’Orco storico collaboratore

Giorgio Armani, icona indiscussa della moda italiana, si prende una pausa forzata: a causa di una convalescenza post-ricovero, il maestro non parteciperà alle sue sfilate milanesi. Al suo posto, il fedele Leo dell'Orco seguirà le presentazioni, ma l’assenza del fondatore si farà sentire. Nulla di grave, rassicura Armani, lasciando però il pubblico curioso di scoprire le novità di questa edizione speciale.

Alla vigilia della fashion week milanese dedicata alla moda uomo, Giorgio Armani annuncia che non sarà presente alle sue sfilate. Sarà la prima volta che l’imprenditore piacentino non saluterà il pubblico di appassionati al termine dei suoi show, previsti per domani, 21 giugno, con il brand Emporio Arman i, e per lunedì 23 giugno, quando sfilerà il brand Giorgio Armani. La ragione? Una convalescenza dopo un ricovero in ospedale. Nulla di grave, secondo quanto riporta il marchio in una nota: giusto una precauzione in vista della Haute Couture di Parigi. Le condizioni di salute di Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Open.online

