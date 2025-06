Giorgio Armani in convalescenza dopo un ricovero in ospedale | non uscirà a salutare il pubblico alle sfilate di Milano

Il mondo della moda si prende una pausa dal suo iconico re, Giorgio Armani, che sta affrontando un periodo di convalescenza dopo un ricovero a Milano. Nonostante l'assenza sul palco, la sua influenza e il suo stile resteranno vivi nelle linee presentate. La scena fashion attende con ansia i prossimi passi di Armani, mentre Leo Dell’Orco prende il suo posto, dimostrando che l'arte non si ferma mai.

Milano, 20 giugno 2025 – Giorgio Armani non uscirĂ a salutare il pubblico al termine delle sfilate delle linee emporio e Giorgio Armani previste in questi giorni di Milano fashion week. Stando a quanto riferito “re Giorgio” è a casa in convalescenza dopo essere stato ricoverato in una clinica a Milano per alcuni accertamenti. Al suo posto Leo Dell’Orco. La notizia della convalescenza è stata data dal gruppo in una nota. "Il signor Armani - che compirĂ 91 anni il prossimo 11 luglio - è a casa e sta bene, ma preferisce recuperare le forze in vista dei prossimi appuntamenti parigini" hanno fatto sapere dalla maison. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giorgio Armani in convalescenza dopo un ricovero in ospedale: non uscirĂ a salutare il pubblico alle sfilate di Milano

