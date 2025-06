Giorgio Armani in convalescenza dopo un ricovero in ospedale | non uscirà a salutare il pubblico alla sfilate di Milano

Giorgio Armani, iconico stilista e maestro della moda italiana, ha deciso di prendersi una pausa dalla scena pubblica durante la Milano Fashion Week. A 90 anni, il "re Giorgio" sta recuperando in convalescenza dopo un ricovero ospedaliero, lasciando il pubblico senza il tradizionale saluto finale. La sua assenza segna un momento di riflessione e rispetto per la sua salute, mentre il mondo della moda gli invia affettuosi auguri di pronta guarigione.

Milano, 20 giugno 2025 – Giorgio Armani non uscirĂ a salutare il pubblico al termine delle sfilate delle linee emporio e Giorgio Armani previste in questi giorni di Milano fashion week. Stando a quanto riferito “re Giorgio” è a casa in convalescenza dopo essere stato ricoverato in ospedale a Milano. La notizia della convalescenza è stata data dal gruppo in una nota. "Il signor Armani - che compirĂ 91 anni il prossimo 11 luglio - è a casa e sta bene, ma preferisce recuperare le forze in vista dei prossimi appuntamenti parigini" hanno fatto sapere dalla maison.  Al suo posto, a salutare il pubblico al termine delle sfilate, uscirĂ Leo Dell'Orco, responsabile dello stile delle linee maschili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giorgio Armani in convalescenza dopo un ricovero in ospedale: non uscirĂ a salutare il pubblico alla sfilate di Milano

