Giorgio Armani è in convalescenza non parteciperà alla sfilata | chi prenderà il suo posto

Durante la prossima Milano Fashion Week dedicata alla Moda Uomo, l’attenzione si concentra non solo sulle nuove tendenze ma anche sui cambi di palco, poiché Giorgio Armani, attualmente in convalescenza, non parteciperà alla sfilata di Emporio Armani. Ma chi prenderà il suo posto sul passerella? Scopriamo insieme chi sarà a rappresentare il prestigioso marchio in questa occasione speciale e quale sorpresa ci riserva questa edizione. Continua a leggere per svelarlo!

Emporio Armani sfilerà nei prossimi giorni in occasione della Milano Fashion Week dedicata alla Moda Uomo ma allo show non presenzierà Giorgio Armani, attualmente in convalescenza: ecco chi prenderà il suo posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giorgio Armani è in convalescenza, non parteciperà alla sfilata: chi prenderà il suo posto; Armani assente alle sfilate di giugno con Leo Dell’Orco a rappresentare le collezioni maschili.