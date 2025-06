Giorgio Armani convalescente non sarà presente alle sue sfilate

Giorgio Armani, icona indiscussa della moda italiana, si trova attualmente in convalescenza e, per la prima volta, non sarà presente alle sue prestigiose sfilate. Tuttavia, il suo spirito e la sua maestria continueranno a vivere attraverso le creazioni e la voce di Leo Dell’Orco, che saluterà il pubblico al suo posto. Un momento di cambiamento che evidenzia l'importanza di innovare anche nei momenti di difficoltà.

In occasione delle sfilate Emporio Armani di domani e Giorgio Armani di lunedì 23 giugno, lo stilista, attualmente a casa in convalescenza, non sarà presente come di consueto ai due show. Al suo posto, a salutare il pubblico al termine delle sfilate, uscirà Leo Dell'Orco, responsabile dello stile delle linee maschili.

