Giorgio Armani convalescente dopo un ricovero non sarà presente alle sfilate

Giorgio Armani, leggenda dell’haute couture, si prende una meritata pausa per convalescenza dopo un ricovero. La sua assenza alle sfilate del 21 e 23 giugno 2025 ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di moda. La casa di moda ha annunciato che, al suo posto, saranno i collaboratori più stretti a mantenere vivo il suo spirito. Al suo posto, continueranno a brillare l’innovazione e l’eleganza che lo contraddistinguono.

Lo stilista Giorgio Armani non sarà presente alle sfilate del 21 e 23 giugno 2025 a causa della convalescenza a seguito di un ricovero per accertamenti dei giorni scorsi. Ad annunciarlo la casa di moda in una nota. "In occasione delle sfilate Emporio Armani di domani e Giorgio Armani di lunedì 23 giugno, desideriamo informare che il signor Armani, attualmente a casa in convalescenza, non sarà presente come di consueto ai due show. Al suo posto, a salutare il pubblico al termine delle sfilate, uscirà Leo Dell'Orco, responsabile dello stile delle linee maschili". Il comunicato dell'azienda sottolinea che "Armani ha lavorato con la consueta dedizione alle collezioni che verranno presentate.