Giorgio Armani assente alla Milano Fashion Week dopo il ricovero in ospedale

Giorgio Armani, il rinomato re della moda italiana, si riprende in silenzio lontano dai riflettori di Milano. La sua assenza dalle passerelle durante la fashion week segna un momento di riflessione e rispetto, ricordandoci che anche i più grandi hanno bisogno di tempo per ricaricare le energie. Ma cosa significa questa pausa per l’universo della moda? Scopriamolo insieme.

Siamo a Milano. Le luci dei riflettori sono accese, gli obiettivi delle macchine fotografiche pronti a catturare ogni dettaglio, ma manca qualcosa. E non è un abito. Giorgio Armani, colonna portante della haute couture italiana, non uscirà a salutare il pubblico al termine delle sfilate Emporio e Giorgio Armani previste in questi giorni durante la Milano Fashion Week. Giorgio Armani in convalescenza, come sta. Il Re della moda italiana, Giorgio Armani, è a casa, in convalescenza, dopo un recente ricovero all’ospedale di Milano. A comunicarlo è stata la sua stessa Maison, che rassicura tutti con poche parole: “Il signor Armani – che compirà 91 anni l’11 luglio – è a casa e sta bene, ma preferisce recuperare le forze in vista dei prossimi appuntamenti parigini”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giorgio Armani assente alla Milano Fashion Week dopo il ricovero in ospedale

