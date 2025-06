Giorgia pubblica il video del nuovo singolo L’unica

Giorgia torna protagonista con il nuovo singolo "L’unica", un’emozionante gemma musicale che celebra i 30 anni di "Come saprei". Dopo il successo di "La cura per me", l’artista dimostra ancora una volta la sua straordinaria voce e versatilità, accompagnata da un video coinvolgente. Questa canzone, composta e prodotta da Cripo e Katoo, si inserisce nel tour che rende omaggio a tre decenni di successi. Un nuovo capitolo che promette di emozionare e sorprendere.

che accompagna il tour con cui l'artista festeggia i 30 anni di Come saprei. Dopo il successo straordinario del brano La cura per me, Giorgia, una delle voci italiane più belle e amate di sempre, torna a incantare tutti con il nuovo singolo L'unica ( Epic Sony Music Italy), disponibile ora in radio e in digitale. Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, L'unica è un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l'ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sé.

Dal 20 giugno disponibile in radio e in tutti gli store digitali "L'Unica". Si tratta del l nuovo singolo di Giorgia. Un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso che cattura l'ebrezza di un amore estivo.

